Петржела считает, что у «Спартака» есть шанс только на ничью в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«У «Спартака», безусловно, есть шанс, но только на ничью. Я не верю, что он сможет победить «Зенит», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).

Ранее бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов оценил шансы «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».