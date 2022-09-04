Петржела считает, что у «Спартака» есть шанс только на ничью в матче с «Зенитом»
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«У «Спартака», безусловно, есть шанс, но только на ничью. Я не верю, что он сможет победить «Зенит», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.
Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).
Ранее бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов оценил шансы «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».