Тренер сборной Норвегии по футболу не уверен, что вызовет Норманна после его возвращения в Россию
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«Это, мягко говоря, спорно. Я надеялся, что в это время он выберет другие клубы, а не клубы в России. Это неразумно. Совместимо ли играть за сборную Норвегии и в России в нынешней ситуации? Это очень своевременный вопрос. Нам нужно сесть и поговорить об этом. Здесь мигают предупреждающие огни», — цитирует Сольбаккена VG.
3 сентября стало известно, что норвежский футболист прошёл медосмотр у бело-голубых.
Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».
Ранее в «Динамо» отреагировали на информацию о возможном подписании контракта с Норманном.