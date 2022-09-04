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Sport5: зарплата защитника Даса в «Динамо» составит €1,1 млн за сезон

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Стала известна зарплата защитника Эли Даса в случае его перехода в московское «Динамо».
Sport5: зарплата защитника Даса в «Динамо» составит €1,1 млн за сезон
  • Legion-Media
  • © ANP Sport / ANP/Sipa USA

Зарплата футболиста в московском клубе составит €1,1 млн за сезон, сообщает Sport5.

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби», «Витесс». С 2019 года он защищал цвета «Витесса», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричал поделился эмоциями от дебютной игры в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Уралом».

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