Sport5: зарплата защитника Даса в «Динамо» составит €1,1 млн за сезон
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Зарплата футболиста в московском клубе составит €1,1 млн за сезон, сообщает Sport5.
29-летний израильтянин выступал за «Маккаби», «Витесс». С 2019 года он защищал цвета «Витесса», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.
Ранее уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричал поделился эмоциями от дебютной игры в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Уралом».