Sport5: зарплата защитника Даса в «Динамо» составит €1,1 млн за сезон

Стала известна зарплата защитника Эли Даса в случае его перехода в московское «Динамо».

Зарплата футболиста в московском клубе составит €1,1 млн за сезон, сообщает Sport5.

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби», «Витесс». С 2019 года он защищал цвета «Витесса», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричал поделился эмоциями от дебютной игры в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Уралом».