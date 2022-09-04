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Защитник «Динамо» Лаксальт рассказал, когда планирует вернуться на поле

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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт сообщил, когда сможет вернуться на поле.
Защитник «Динамо» Лаксальт рассказал, когда планирует вернуться на поле
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Когда я оправлюсь от травмы? Думаю, что это произойдёт на этой неделе. Готов ли я сыграть с «Сочи» в следующем туре? Я надеюсь», — цитирует Лаксальта «Спорт-Экспресс».

Лаксальт в сезоне-2022/23 из-за травмы не в состоянии полноценно помочь своей команде. 29-летний защитник отыграл на старте чемпионата России в общей сложности чуть более 60 минут.

СМИ сообщали, что футболист может пропустить ещё две недели из-за травмы.

Матч девятого тура между «Сочи» и «Динамо» состоится 9 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричал поделился эмоциями от дебютной игры в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Уралом».

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