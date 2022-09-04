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Онопко: думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу

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Тренер сборной России Виктор Онопко предположил, когда российские спортсмены смогут выступить на международных соревнованиях.
Онопко: думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Не могу сказать конкретно, но думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу», — цитирует Онопко «РБ Спорт».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

ФИФА также разрешила иностранным футболистам прерывать контракты с российскими клубами до завершения трудового соглашения.

Ранее в РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении российских команд.

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