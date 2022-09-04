военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Конте не считает, что «Тоттенхэм» поднялся на один уровень с топ-клубами АПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о турнирной ситуации в чемпионате Англии.
Конте не считает, что «Тоттенхэм» поднялся на один уровень с топ-клубами АПЛ
  • AP
  • © Frank Augstein

«Необходимо, чтобы команда играла на кураже, но ещё в ноябре прошлого года ситуация была весьма пессимистичной. Не надо думать, что спустя десять месяцев мы поднялись на один уровень с топ-клубами. Я так не считаю. Солгал, если бы ответил вам по-другому», — цитирует Конте Football London.

«Тоттенхэм» на своём поле переиграл «Фулхэм» в лондонском дерби. Игра, которая прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершилась со счётом 3:1 в пользу «шпор».

В составе команды Конте мячи забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг (40-я минута), Гарри Кейн (75-я). У «Фулхэма» отличился Александр Митрович (82-я).

«Тоттенхэм» (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Арсенал» (15) лидирует в АПЛ. «Манчестер Сити» (14) располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить