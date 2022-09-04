Конте не считает, что «Тоттенхэм» поднялся на один уровень с топ-клубами АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о турнирной ситуации в чемпионате Англии.

«Необходимо, чтобы команда играла на кураже, но ещё в ноябре прошлого года ситуация была весьма пессимистичной. Не надо думать, что спустя десять месяцев мы поднялись на один уровень с топ-клубами. Я так не считаю. Солгал, если бы ответил вам по-другому», — цитирует Конте Football London.

«Тоттенхэм» на своём поле переиграл «Фулхэм» в лондонском дерби. Игра, которая прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершилась со счётом 3:1 в пользу «шпор».

В составе команды Конте мячи забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг (40-я минута), Гарри Кейн (75-я). У «Фулхэма» отличился Александр Митрович (82-я).

«Тоттенхэм» (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Арсенал» (15) лидирует в АПЛ. «Манчестер Сити» (14) располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро.