Ребров: игроки «Спартака» несчастливы из-за отсутствия фанатов
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Фанаты — это очень круто! Этого не передать. Когда у тебя за спиной такая сила, она гонит тебя вперёд. Я уже говорил, что ребята «Спартака» теряют такую поддержку. Они где-то несчастливы, что они не чувствуют этого. Я уверен, что скоро всё вернётся и будет в порядке», — цитирует Реброва «Чемпионат».
Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии паспорта болельщика (Fan ID). Заявление на его оформление можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
В знак протеста активные фанаты клубов Российской премьер-лиги отказались от посещения матчей.
Ранее тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко высказался по поводу введения Fan ID.