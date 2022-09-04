Ребров: игроки «Спартака» несчастливы из-за отсутствия фанатов

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался об отсутствии болельщиков красно-белых на трибунах стадиона.

«Фанаты — это очень круто! Этого не передать. Когда у тебя за спиной такая сила, она гонит тебя вперёд. Я уже говорил, что ребята «Спартака» теряют такую поддержку. Они где-то несчастливы, что они не чувствуют этого. Я уверен, что скоро всё вернётся и будет в порядке», — цитирует Реброва «Чемпионат».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии паспорта болельщика (Fan ID). Заявление на его оформление можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов Российской премьер-лиги отказались от посещения матчей.

Ранее тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко высказался по поводу введения Fan ID.