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Ребров: игроки «Спартака» несчастливы из-за отсутствия фанатов

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Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался об отсутствии болельщиков красно-белых на трибунах стадиона.
Ребров: игроки «Спартака» несчастливы из-за отсутствия фанатов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Фанаты — это очень круто! Этого не передать. Когда у тебя за спиной такая сила, она гонит тебя вперёд. Я уже говорил, что ребята «Спартака» теряют такую поддержку. Они где-то несчастливы, что они не чувствуют этого. Я уверен, что скоро всё вернётся и будет в порядке», — цитирует Реброва «Чемпионат».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии паспорта болельщика (Fan ID). Заявление на его оформление можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов Российской премьер-лиги отказались от посещения матчей.

Ранее тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко высказался по поводу введения Fan ID.

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