Надаль — о победе над Гаске на US Open: это была моя лучшая игра на турнире

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что после победы над французом Ришаром Гаске в матче третьего круга Открытого чемпионата США провёл лучшую игру на турнире.

«Это был мой лучший матч на турнире. Легко так сказать, потому что предыдущий был тяжёлым. Для меня было важно улучшить уровень своей игры. Впереди решающие матчи. Для меня был сложен сегодня третий сет, я пережил несколько сложных моментов. Я рад выйти в четвёртый круг турнира», — цитирует Надаля пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Испанец обыграл француза со счётом 6:0, 6:1, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

Таким образом, Надаль в следующем круге сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата США.