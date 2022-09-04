Шорт-трекист Елистратов заявил, что настроен подтверждать высокий статус в новом сезоне

Россиянин Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, рассказал, что в новом сезоне намерен подтверждать высокий статус, несмотря на отсутствие международных стартов.

«У нас сейчас большой объём работы, несмотря на то что мы закрыты внутри страны, поэтому в последние три-четыре месяца я не смотрел ни одни соревнования, в том числе Спартакиаду», — цитирует Елистратова ТАСС.

Он также подчеркнул, что подготовка к новому сезону идёт полным ходом.

«До Нового года уже все соревнования расписаны: первый этап Кубка России будет в Коломне, второй — в Санкт-Петербурге, третий — в Уфе. Как профессиональный спортсмен, я не могу расслабляться, нужно подтверждать свой высокий статус», — заключил Елистратов.

31-летний спортсмен из Уфы является олимпийским чемпионом Сочи 2014 года. На его счету также по одной бронзовой медали Игр в Пхёнчхане (2018) и Пекине (2022).

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Елистратов отказался от предложения тренироваться в Китае.