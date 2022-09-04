«Урал» подаст жалобу на судейство после матча с «Динамо»

Глава «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб подаст жалобу в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча восьмого тура чемпионата России с «Динамо».

«Не знаю, почему даже VAR не реагирует, все видели, нашего защитника хватали двумя руками. Конечно, мы будем подавать жалобу. Пускай нам разъяснят этот момент. Если так можно играть, мы тоже будем так действовать, отправим нескольких наших центральных защитников на занятия борьбой, если нет, то почему не поставили пенальти», — цитирует Иванова ТАСС.

На 32-й минуте защитник бело-голубых Саба Сазонов схватил в своей штрафной площади защитника екатеринбургского клуба Эмерсона при подаче углового, однако арбитр встречи Виталий Мешков решил не назначать пенальти в ворота «Динамо» после данного момента.

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. Бело-голубые опережают «Спартак» (16) по дополнительным показателям. «Урал» (одно) занимает 16-е место.

Ранее уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричал поделился эмоциями от дебютной игры в матче с «Уралом».