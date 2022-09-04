Захарян рассказал, что ему писал журналист Романо с вопросом про «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что ему писал итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Мне писал Фабрицио Романо. Спросил, когда я приеду. Я со своим косым английским ответил, что пока не знаю, жду информации. Я уже начал заниматься английским», — цитирует Захаряна «Чемпионат».

Действующий контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

2 сентября стало известно, что Захарян мог продолжить карьеру в «Милане» в летнее трансферное окно, но переход хавбека не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Ранее Захарян высказался о несостоявшемся трансфере в «Челси».