Гендиректор «Динамо»: вопрос по Захаряну закрыт

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о несостоявшемся переходе полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«По Захаряну мы сделали официальное заявление. Оно полностью соответствует действительности. Арсен остался. «Челси» не смог выполнить наши условия, поэтому вопрос по Захаряну закрыт», — цитирует Пивоварова Sport24.

Он также отметил, что информация о зарегистрированном трансфере 19-летнего футболиста является неправдой.

Действующий контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

2 сентября стало известно, что Захарян мог продолжить карьеру в «Милане» в летнее трансферное окно, но переход хавбека не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что Захарян остаётся в сфере интересов «Челси».