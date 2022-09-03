Гол Макарова принёс «Динамо» победу над «Уралом» в матче РПЛ
Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.
В составе бело-голубых мячи забили Константин Тюкавин (38-я минута) и Денис Макаров (59-я). У «Урала» отличился Эрик Бикфалви (44-я).
«Динамо» занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 16 очков. Столичный клуб опережает «Спартак» (16) по дополнительным показателям. «Урал» (одно) занимает 16-е место.
Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что полузащитник столичного клуба Арсен Захарян остаётся в сфере интересов лондонского «Челси».