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Гол Макарова принёс «Динамо» победу над «Уралом» в матче РПЛ

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Столичное «Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе бело-голубых мячи забили Константин Тюкавин (38-я минута) и Денис Макаров (59-я). У «Урала» отличился Эрик Бикфалви (44-я).

«Динамо» занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 16 очков. Столичный клуб опережает «Спартак» (16) по дополнительным показателям. «Урал» (одно) занимает 16-е место.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что полузащитник столичного клуба Арсен Захарян остаётся в сфере интересов лондонского «Челси».

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