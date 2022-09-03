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Галактионов: «Пари НН» недостаточно активно начал первый тайм в матче с «Факелом»

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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов высказался о победе команды в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Факелом».

«Мы недостаточно активно начали первый тайм. Наши игроки не сразу включились в игру. Во втором тайме игроки, вышедшие на замены, добавили нам свежести, скорости и, самое главное, принесли результат», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:1. «Пари НН» (9 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Факел» (4) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что 27‑летний центральный защитник «Хайдука» Стефан Симич может продолжить карьеру в «Пари НН».

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