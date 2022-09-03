Гафин: переход Захаряна из «Динамо» в «Челси» может состояться зимой

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что полузащитник столичного клуба остаётся в сфере интересов лондонского «Челси».

«Мы очень плотно общаемся с «Челси», клуб сохраняет интерес. Да, вы правы, зимой сделка может состояться. Сделка не произошла сейчас, потому что, скорее всего, у клуба-покупателя не было найдено варианта по проведению транзакции», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

На протяжении нескольких дней между московским и лондонским клубами шли предметные переговоры. Однако по ряду не зависящих от российского клуба технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

2 сентября стало известно, что Захарян мог продолжить карьеру в «Милане» в летнее трансферное окно, но переход хавбека не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Ранее Гафин высказался о возможном подписании контракта с полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном.