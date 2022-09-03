Колосков: если руководство «Оренбурга» ругает календарь, значит, в команде не всё в порядке

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о критике главы «Оренбурга» Василия Еремякина в адрес календаря команды сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слова Еремякина — это эмоции. Сложности, которые возникают в связи с закрытыми аэропортами, — общая проблема, а не только «Оренбурга». Когда выходили в РПЛ, понимал же, какие будут сложности, связанные с логистикой. Исходя из моего опыта, если руководство клуба начинает ругать судейство или календарь, значит, в команде не всё в порядке», — цитирует Колоскова Sport24.

Он также отметил, что «Оренбург» никто специально не ставил в подобные условия. По его словам, при умелом управлении спортивной подготовкой футболистов негативные последствия можно свести к минимуму.

11 сентября в 17:30 мск команда проведёт матч с «Зенитом» в гостях у петербургской команды. 14 сентября в 17:30 мск оренбургский клуб будет играть с «Ростовом» на поле подопечных Валерия Карпина, а 18 сентября сыграет в гостях у «Пари НН» в 14:00 мск.

Ранее Колосков прокомментировал информацию о том, что хавбек «Динамо» Арсен Захарян не сможет перейти в «Челси».