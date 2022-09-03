Президент «Оренбурга» раскритиковал календарь команды на сезон-2022/23 РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о календаре команды на сезон-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В последнее время мы живём, как цыгане. Переезжаем из города в город. После «Локомотива» улетели не домой, а к «Ахмату». Два дня затрат на гостиницы и прочее. Мы были вынуждены разорвать команду: часть поехала в Оренбург, часть — в Грозный. Команда вернулась менее чем за двое суток до матча с «Химками», — цитирует Еремякина «Матч ТВ».

По его словам, в клубе много травмированных футболистов из-за недостатка времени на нормальный восстановительный процесс. Он также отметил, что до открытия аэропорта в Оренбурге команда была вынуждена совершать длинные поездки на автобусе до аэропорта в другом городе.

«Кому это надо? Зачем это нужно делать? Я предельно возмущён этим вопросом! Мы приняли к исполнению график игр чемпионата, но когда начали в ручном режиме рассовывать кубковые матчи, то когда я узнал, был вне себя!» — добавил Еремякин.

11 сентября в 17:30 мск команда проведёт матч с «Зенитом» в гостях у петербургской команды. 14 сентября в 17:30 мск оренбургский клуб будет играть с «Ростовом» на поле подопечных Валерия Карпина, а 18 сентября сыграет в гостях у «Пари НН» в 14:00 мск.

Ранее Еремякин высказался о возможном введении платного обращения в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС).