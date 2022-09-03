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Призёр ЧМ Ефременкова: из-за усталости от шорт-трека хотела пропустить сезон

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Призёр чемпионатов мира по шорт-треку Екатерина Ефременкова рассказала, по каким причинам могла пропустить сезон.
Призёр ЧМ Ефременкова: из-за усталости от шорт-трека хотела пропустить сезон
  • Gettyimages.ru

«В прошлом сезоне немножечко морально устала от шорт-трека, морально тяжело было, поэтому были мысли сезон пропустить. Думала об этом, но решила, что я не перегорела и не хочу быть полностью без соревнований», — цитирует Ефременкову «Матч ТВ».

Спортсменка также призналась, что её мучает уже несколько лет навязчивая идея попробовать свои силы в конькобежном спорте.

«А тут такая ситуация с сезоном. Когда, если не сейчас?» — добавила Ефременкова.

24-летняя спортсменка из Челябинска присоединилась к группе Виктора Сивкова в сборной России по конькобежному спорту. Ефременкова выступит в текущем сезоне в соревнованиях по шорт-треку и конькобежному спорту.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о том, когда с российских спортсменов снимут все ограничения.

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