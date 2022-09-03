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Павлюченко считает ложной информацию об интересе «Челси» к Захаряну

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о сорвавшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
Павлюченко считает ложной информацию об интересе «Челси» к Захаряну
  • РИА Новости

«Когда новость про Захаряна и «Челси» прочитал, особо не поверил. Когда моё поколение попало в АПЛ, мы доказали всё на чемпионате Европы. Арсен — талантливый игрок, но, мне кажется, это байки. Цену набивали, агенты работают», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

По информации СМИ, лондонский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

2 сентября стало известно, что Захарян мог продолжить карьеру в «Милане» в летнее трансферное окно, но переход хавбека не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Ранее сообщалось, что Захарян занял четвёртое место в рейтинге самых перспективных футболистов 2003 года рождения по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

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