«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Кейна

«Тоттенхэм» на своём поле переиграл «Фулхэм» в лондонском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершилась со счётом 3:1 в пользу «шпор».

В составе команды Антонио Конте мячи забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг (40-я минута), Гарри Кейн (75-я). У «Фулхэма» отличился Александр Митрович (82-я).

«Тоттенхэм» (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Фулхэм» (восемь) располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Джейдона Санчо принёс победу «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Лестером».