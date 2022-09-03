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«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Кейна

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«Тоттенхэм» на своём поле переиграл «Фулхэм» в лондонском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу.
«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Кейна
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершилась со счётом 3:1 в пользу «шпор».

В составе команды Антонио Конте мячи забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг (40-я минута), Гарри Кейн (75-я). У «Фулхэма» отличился Александр Митрович (82-я). 

«Тоттенхэм» (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Фулхэм» (восемь) располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Джейдона Санчо принёс победу «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Лестером».

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