Веснина: Медведеву важно сохранить свою игру в матче с Кирьосом
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«По игре Медведев для меня лучше, чем Кирьос. В таких противостояниях у Даниила есть заряд и желание показать весь потенциал. Будем надеяться, что он справится с подачей 200 км/ч. Медведеву важно сохранить свою игру, уверенно действовать на приёме и держать подачу, особенно первую. Всё же в обратном случае против Кирьоса будет нечего ловить», — цитирует Веснину «Матч ТВ».
Трёхкратная победительница турниров Большого шлема считает, что поражение Медведева от Кирьоса на старте «Мастерса» в Канаде станет для россиянина небольшой встряской и поставит его на место в психологическом плане.
«Лучше так сыграть в Монреале, чтобы сделать какие-то выводы и избежать ошибок, которые были в предыдущем матче», — добавила Веснина.
В матче третьего круга россиянин обыграл китайского спортсмена У Ибина со счётом 6:4, 6:2, 6:2.
В 1/8 финала Медведев встретится Кирьосом 4 сентября.
US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд составляет $60 млн.
Ранее Медведев поделился мнением о последнем матче в карьере американки Серены Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата США.