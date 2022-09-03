Веснина: Медведеву важно сохранить свою игру в матче с Кирьосом

Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы россиянина Даниила Медведева в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису с австралийцем Ником Кирьосом.

«По игре Медведев для меня лучше, чем Кирьос. В таких противостояниях у Даниила есть заряд и желание показать весь потенциал. Будем надеяться, что он справится с подачей 200 км/ч. Медведеву важно сохранить свою игру, уверенно действовать на приёме и держать подачу, особенно первую. Всё же в обратном случае против Кирьоса будет нечего ловить», — цитирует Веснину «Матч ТВ».

Трёхкратная победительница турниров Большого шлема считает, что поражение Медведева от Кирьоса на старте «Мастерса» в Канаде станет для россиянина небольшой встряской и поставит его на место в психологическом плане.

«Лучше так сыграть в Монреале, чтобы сделать какие-то выводы и избежать ошибок, которые были в предыдущем матче», — добавила Веснина.

В матче третьего круга россиянин обыграл китайского спортсмена У Ибина со счётом 6:4, 6:2, 6:2.

В 1/8 финала Медведев встретится Кирьосом 4 сентября.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд составляет $60 млн.

Ранее Медведев поделился мнением о последнем матче в карьере американки Серены Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата США.