«Пари НН» обыграл «Факел» в матче с двумя пенальти
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Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова.
В составе нижегородской команды дубль с пенальти оформил Николай Калинский (66-я, 73-я), Милсон (90-я + 7). У «Факела» отличился Максим Максимов (5-я минута).
«Пари НН» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Факел» (четыре) располагается на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в РПЛ после увольнения Сергея Юрана.