«Пари НН» обыграл «Факел» в матче с двумя пенальти

«Пари НН» на своём поле переиграл воронежский «Факел» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

В составе нижегородской команды дубль с пенальти оформил Николай Калинский (66-я, 73-я), Милсон (90-я + 7). У «Факела» отличился Максим Максимов (5-я минута).

«Пари НН» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Факел» (четыре) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в РПЛ после увольнения Сергея Юрана.