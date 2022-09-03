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«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ

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«Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в мерсисайдском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу.
«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счётом 0:0.

Защитник синих Конор Коуди (71-я минута) открыл счёт в матче, однако главный арбитр встречи Энтони Тейлор после просмотра VAR отменил взятие ворот.

«Ливерпуль» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Эвертон» (четыре) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в добавленное время забил победный мяч в матче с «Ньюкаслом».

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