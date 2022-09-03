Гогниев — о поражении от «Оренбурга»: первый блин комом

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Оренбурга» в восьмом туре чемпионата России по футболу.

«Как говорится, первый блин комом. Я вижу большой потенциал у моей команды. При счете 1:0 были моменты. Потом, конечно, началась «болтанка», немного расклеились. В таком формате не привыкли играть», — цитирует Гогниева «Матч ТВ».

Он признался, что «Химки» планировали агрессивно начать матч. По мнению Гогниева, его подопечные доминировали над соперником, поскольку физическое состояние футболистов было хорошим.

«Под конец команда растеряла преимущество. И на контратаках нас начали ловить. Результат сложился как сложился. Мы знаем, над чем работать. И ребята видно, что очень старались», — заключил он.

«Химки» в гостях уступили «Оренбургу» со счётом 1:3. В составе команды Марцела Лички мячи забили Владимир Сычевой (37-я минута), Химми Марин (39-я, 82-я). У подмосковного клуба отличился Александр Долгов (24-я).

«Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в РПЛ после увольнения Сергея Юрана. Для Гогниева оно стало первым в дебютном матче.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».