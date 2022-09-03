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Тренер «Оренбурга»: могли забить «Химкам» в два раза больше

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Тренер «Оренбурга»: могли забить «Химкам» в два раза больше
  • РИА Новости

«Реализация была низкой. Забили три мяча, а могли в два раза больше. Некоторые решения вообще не доходили до удара. Надо над этим работать, пробовать в тренировках», — цитирует чешского тренера «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что остался очень доволен действиями своей команды.

«Мы проиграли три последних матча, хотя игра у нас не была плохой, были хорошие показатели, но результата не было. Сегодня получилось забить три гола, очень рад», — заключил Личка.

«Оренбург» на стадионе «Газовик» обыграл «Химки» со счётом 3:1. В составе команды Лички мячи забили Владимир Сычевой (37-я минута), Химми Марин (39-я, 82-я). У «Химок» отличился Александр Долгов (24-я).

«Оренбург» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) опустились на 12-ю позицию.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».

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