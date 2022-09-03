Гунько не считает, что матч «Спартак» — «Зенит» будет иметь значение в чемпионской гонке

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором московская команда встретится с «Зенитом».

«В чемпионской гонке это не будет решающим матчем. Покажет ли этот матч, насколько «Спартак» конкурентоспособен в этом сезоне? На какие-то вопросы эта игра даст ответы. Чемпионат — не только игры с «Зенитом», — приводит слова Гунько «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, что «Спартак» сделал выводы из игры с «Зенитом» в матче за Суперкубок. По его словам, московская команда набрала неплохую форму.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов оценил шансы «Спартака» в борьбе с «Зенитом» за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.