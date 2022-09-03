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Бояринцев: через Путина можно решить вопрос с Fan ID

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Бывший защитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, как можно решить проблему с бойкотом фанатами матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка страны из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
Бояринцев: через Путина можно решить вопрос с Fan ID
  • РИА Новости

«Это очень сложный вопрос. Андрей Аршавин говорил, что решить этот момент можно через прямую линию с президентом? Владимир Владимирович любит спорт, и думаю, что решить вопрос с Fan ID через него возможно. Если к нему обратятся, то он не откажет», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

Он подчеркнул, что чемпионату России не хватает поддержки активных болельщиков. Бояринцев уверен, что фанатское движение должно существовать.

«Несколько дней назад я был на кубковом матче «Крылья Советов» — «Спартак» и сегодня, сидя на бровке с Артёмом Ребровым и наблюдая за активным сектором, сказал: «Как же этого не хватает», — добавил он.

Бояринцев принял 2 сентября участие в Матче легенд с петербургским «Зенитом» (2:1). В составе красно-белых мячи забили Роман Павлюченко (27-я минута) и Александр Ширко (63-я). У «Зенита» отличился Игорь Денисов (5-я).

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко высказался по поводу введения Fan ID.

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