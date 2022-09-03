Дмитриева ждёт тяжёлого матча Медведева с Кирьосом на US Open
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«Ждём тяжелейшего поединка, в котором Дане надо будет проявить всё, чем он сейчас обладает, и, самое главное, спокойствие — держать себя в руках. Кирьос любит играть с сильнейшими — это его мобилизует и вдохновляет. Мы знаем, что у Дани всегда трудные матчи с Кирьосом», — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».
Она также заявила, что многое будет зависеть от того, как Медведев настроит себя на матч и как сумеет держать себя в руках. По её словам, у неё нет вопроса о фаворите матча.
В матче третьего круга россиянин обыграл китайского спортсмена У Ибина со счётом 6:4, 6:2, 6:2.
Кирьос оказался сильнее американца Джеффри-Джона Вулфа (6:4, 6:2, 6:3).
Матч Медведев — Кирьос пройдёт 4 сентября.
US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2022 года.