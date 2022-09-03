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Гилерме выбыл на пять недель из-за травмы

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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о характере травмы вратаря московской команды Маринато Гилерме.
Гилерме выбыл на пять недель из-за травмы
  • AP

«По итогам обследования у Гилерме выявлено частичное повреждение длинной приводящей мышцы. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около четырёх-пяти недель», — приводит слова Калюжного официальный сайт железнодорожников.

Голкипер получил травму в матче Кубка России с «Нижним Новгородом» (0:2) и был заменён в середине первого тайма.

После седьмого тура РПЛ железнодорожники поднялись на восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о будущем Гилерме.

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