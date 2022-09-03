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Кечинов: «Спартак» — серьёзный конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство

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Бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов оценил шансы московского «Спартака» в борьбе с петербургским «Зенитом» за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Кечинов: «Спартак» — серьёзный конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство
  • РИА Новости

«Уже и так понятно, что «Спартак» — серьёзный конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло уже семь туров. Матч покажет, готов «Спартак» к золотой гонке или нет. Я же надеюсь, что он готов», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

При этом он затруднился сказать, по какому сценарию будет развиваться матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит».

«Красно-белые подошли к этой игре в оптимальном состоянии — психологическом и физическом. Футбол у команды идёт: играют зрелищно, результативно. Если спартаковцы не перегорят перед матчем, то «Зениту» придётся очень-очень тяжело», — добавил экс-форвард «Спартака».

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев заявил, что пока не видит, какую игру поставил Гильермо Абаскаль «Спартаку».

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