Онопко — о Fan ID: если закон не на благо спорта, то надо что-то менять

Тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко высказался по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID).

«С активными фанатами совсем другая атмосфера, ребята не ходят на другие матчи из-за бойкота. Я понимаю их решение, потому что все законы, которые принимаются, должны быть на благо футбола. Если не на благо футбола, то надо что-то менять», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о введении Fan ID.