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Аленичев считает Захаряна единственным игроком из РПЛ, кто мог бы выступать в АПЛ

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлениях хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.
Аленичев считает Захаряна единственным игроком из РПЛ, кто мог бы выступать в АПЛ
  • РИА Новости

«Захарян — единственный из россиян в РПЛ, кто мог бы играть в АПЛ. К сожалению, у нас негусто с молодыми футболистами», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Однако трансфер не состоялся из-за проблем с оформлением сделки.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о сорвавшемся переходе Захаряна в лондонский «Челси».

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