Аленичев считает Захаряна единственным игроком из РПЛ, кто мог бы выступать в АПЛ
- РИА Новости
«Захарян — единственный из россиян в РПЛ, кто мог бы играть в АПЛ. К сожалению, у нас негусто с молодыми футболистами», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».
По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Однако трансфер не состоялся из-за проблем с оформлением сделки.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о сорвавшемся переходе Захаряна в лондонский «Челси».