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Зобнин заявил, что Абаскаль сплотил «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о работе главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
Зобнин заявил, что Абаскаль сплотил «Спартак»
  • Gettyimages.ru

«У меня появилось ощущение, что все стали одной семьёй, переживают друг за друга на поле и в жизни. Никакого разделения на россиян и иностранцев нет, хотя с этим и раньше проблем не было. На сборе в Тарасовке классно сработали объединяющие активности, был интересный тимбилдинг», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Он также заявил, что чувствует себя отлично и в физическом, и в психологическом плане благодаря работе тренера. По его словам, Абаскаль чётко и понятно объясняет, чего хочет от игроков.

Абаскаля назначили на пост главного тренера «Спартака» 10 июня. Под его руководством команда одержала шесть побед в девяти матчах.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

«Спартак» в матче восьмого тура на стадионе «Открытие Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил работу Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

 

 

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