военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дзагоев: то, что Слуцкий является тренером «Рубина», сыграло большую роль в переходе

Короткая ссылка
Бывший хавбек ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свой трансфер в казанский «Рубин», который выступает в Первой лиге.
Дзагоев: то, что Слуцкий является тренером «Рубина», сыграло большую роль в переходе
  • РИА Новости

«Каково перейти в команду Первой лиги? На самом деле, очень важно, что Слуцкий является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, — ничего страшного», — приводит слова Дзагоева официальный сайт клуба.

Он также заявил, что готов играть и даже провёл три тренировки. По его словам, он недолго размышлял об этом трансфере — и всё решилось за три дня.

Хавбек присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

20 мая футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.

2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход бывшего игрока ЦСКА Дзагоева в «Рубин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить