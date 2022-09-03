Дзагоев: то, что Слуцкий является тренером «Рубина», сыграло большую роль в переходе
- РИА Новости
«Каково перейти в команду Первой лиги? На самом деле, очень важно, что Слуцкий является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, — ничего страшного», — приводит слова Дзагоева официальный сайт клуба.
Он также заявил, что готов играть и даже провёл три тренировки. По его словам, он недолго размышлял об этом трансфере — и всё решилось за три дня.
Хавбек присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
20 мая футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.
2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.
Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход бывшего игрока ЦСКА Дзагоева в «Рубин».