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Бояринцев назвал симпатичной игру «Спартака» при Абаскале

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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.
Бояринцев назвал симпатичной игру «Спартака» при Абаскале
  • Gettyimages.ru

«Нужно находиться на тренировочном процессе, чтобы понимать, как он работает, какие у него требования. Судя по тому, что мы видим на поле как болельщики и специалисты, пока команда очень симпатичная. Особенно в атаке», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Абаскаля назначили на пост главного тренера «Спартака» 10 июня. Под его руководством команда одержала шесть побед в девяти матчах.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

«Спартак» в матче восьмого тура на стадионе «Открытие Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев заявил, что пока не видит, какую игру поставил Абаскаль «Спартаку».

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