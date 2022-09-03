Бояринцев назвал симпатичной игру «Спартака» при Абаскале

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

«Нужно находиться на тренировочном процессе, чтобы понимать, как он работает, какие у него требования. Судя по тому, что мы видим на поле как болельщики и специалисты, пока команда очень симпатичная. Особенно в атаке», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Абаскаля назначили на пост главного тренера «Спартака» 10 июня. Под его руководством команда одержала шесть побед в девяти матчах.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

«Спартак» в матче восьмого тура на стадионе «Открытие Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев заявил, что пока не видит, какую игру поставил Абаскаль «Спартаку».