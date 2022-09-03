военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Косторную 5 сентября госпитализируют для проведения операции

Короткая ссылка
Елена Буянова, тренер Алёны Косторной, рассказала, когда фигуристка начнёт готовиться к операции.
Косторную 5 сентября госпитализируют для проведения операции
  • Gettyimages.ru

«Когда пройдёт госпитализация? В понедельник, вчера сделали МРТ. Сначала не было расходников, в общей сложности ждали полтора месяца», — цитирует Буянову ТАСС.

Тренер дала понять, что Косторная не собирается завершать карьеру.

«Она настроена кататься», — добавила Буянова.

18-летняя фигуристка из-за повреждения не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки травму бедра. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой.

Ранее Буянова назвала причины переноса операции Косторной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить