Косторную 5 сентября госпитализируют для проведения операции

Елена Буянова, тренер Алёны Косторной, рассказала, когда фигуристка начнёт готовиться к операции.

«Когда пройдёт госпитализация? В понедельник, вчера сделали МРТ. Сначала не было расходников, в общей сложности ждали полтора месяца», — цитирует Буянову ТАСС.

Тренер дала понять, что Косторная не собирается завершать карьеру.

«Она настроена кататься», — добавила Буянова.

18-летняя фигуристка из-за повреждения не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки травму бедра. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой.

Ранее Буянова назвала причины переноса операции Косторной.