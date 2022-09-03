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Пиастри заявил, что покинул Alpine из-за неопределённости с его будущим в команде

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Резервный пилот Alpine Оскар Пиастри рассказал, почему решил покинуть французскую команду и подписать многолетний контракт с McLaren.
Пиастри заявил, что покинул Alpine из-за неопределённости с его будущим в команде
  • Gettyimages.ru

«Команда публично заявила, что хочет продолжить сотрудничество с Фернандо Алонсо ещё на сезон или два. Я уважаю это, но мои надежды были связаны с местом основного пилота в Alpine, а отсутствие ясности и эта ситуация с Фернандо подсказывали, что решение остаться будет неправильным», — приводит слова Пиастри официальный сайт «Формулы-1».

Он также заявил, что неопределённость с его будущим и разрушение доверия подтолкнули его принять предложение от McLaren. По его словам, он чувствовал, что британская команда — это место, где ему будет лучше всего.

2 августа Alpine объявила о подписании контракта с пилотом, однако позже австралиец опроверг эту информацию, заявив, что заявление было сделано без его ведома.

2 сентября комиссия ФИА по контрактам признала соглашение Пиастри с McLaren законным.

Напарником пилота станет британец Ландо Норрис.

21-летний Оскар стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021, опередив россиянина Роберта Шварцмана.

Ранее сообщалось, что команда McLaren объявила, что австралиец Пиастри займёт место основного пилота в сезоне-2023.

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