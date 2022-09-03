Аленичев назвал переход Кокорина в «Арис» антирекламой российского футбола

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал переход российского форварда Александра Кокорина в «Арис» на правах аренды.

«Считаю ли я трансфер Кокорина антирекламой российского футбола? Конечно. Каким образом футболист играет, конечно, сказывается на нашем имидже. А им его немного подпортили», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что в Европе Кокорин за полтора года сыграл полторы игры. По его словам, нет ничего страшного в том, чтобы переходить в европейские клубы ради зарплаты, но нужно уважать себя как футболиста.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее Кокорин поделился эмоциями после дебютного матча за «Арис».