Языджи подписал контракт с «Трабзонспором»
Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2022/23, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Отметим, что 25-летний игрок является воспитанником турецкого клуба.
Турецкий футболист уже играл за «Трабзонспор» с 2015 по 2019 год.
Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Фенербахче».