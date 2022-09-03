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Языджи подписал контракт с «Трабзонспором»

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Бывший нападающий ЦСКА Юсуф Языджи продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».

Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2022/23, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отметим, что 25-летний игрок является воспитанником турецкого клуба.

Турецкий футболист уже играл за «Трабзонспор» с 2015 по 2019 год.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Фенербахче».

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