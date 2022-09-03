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Быстров считает, что в матче «Зенит» — «Спартак» не будет фаворита

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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и красно-белыми.

«Фаворита в этом матче не будет. Встречаются две сильные команды. Нельзя сказать, что это матч за шесть очков», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что это будет обычный матч, в котором «Зениту» придётся очень нелегко. 

«Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук оценил шансы «Зенита» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

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