Тимощук — о матче «Спартак» — «Зенит»: будет жарче, чем у ветеранов

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук оценил шансы петербургского «Зенита» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«Соперник хотел взять реванш у нас в матче легенд. Борьба получалась бескомпромиссной. Послезавтра, думаю, будет ещё жарче. Верю в то, что покажем максимум», — цитирует одного из тренеров «Зенита» РИА Новости.

По его словам, в матче ветеранов временами было очень тяжело.

«Спартак» выглядел хорошо и свежо. Мы старались, но в этот раз не смогли победить. Я тренируюсь сам, но, чтобы командой тренироваться, такого не было, к сожалению», — добавил 43-летний Тимощук.

«Спартак» 2 сентября одержал волевую победу над «Зенитом» в матче ветеранов со счётом 2:1. В составе «Спартака» мячи забили Павлюченко (на 27-й минуте) и Александр Ширко (на 63-й минуте). У «Зенита» отличился Игорь Денисов (на пятой минуте).

«Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о состоянии здоровья полузащитника Клаудиньо перед матчем со «Спартаком».











