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Клаудиньо сможет помочь «Зениту» в матче со «Спартаком»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о состоянии здоровья полузащитника Клаудиньо перед матчем восьмого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Он тренируется в общей группе, но решение будет принимать Сергей Семак. Шанс, что Клаудиньо сыграет со «Спартаком», есть», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что сильный «Спартак» полезен всему российскому футболу.

«Если у нас будет много сильных команд, то мы будем видеть хороший футбол в каждом матче, — добавил Медведев.

Клаудиньо получил травму двуглавой мышцы бедра 6 августа во встрече с «Ахматом».

«Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком» 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком».





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