Павлюченко — о Матче легенд с «Зенитом»: я здесь не ради премиальных

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о победе над санкт-петербургским «Зенитом» в Матче легенд.

«Не знаю, я не интересовался премиальными. Это не главное. Я здесь не ради этого, они мне не нужны. Я здесь для того, чтобы прочувствовать атмосферу, поиграть. Чуть окунулись в прошлое, пришли много болельщиков, домашняя игра. После поражения в Питере должны были показать, что есть команда, что легенды готовы биться с любым соперником», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что не готов вернуться на более высокий уровень.

«Нет, не готов. Хватит. Я своё отыграл», — сказал Павлюченко.

40-летний форвард выступает за клуб Второй лиги «Знамя». Павлюченко в составе «Спартака» забил 87 мячей.

«Спартак» 2 сентября одержал волевую победу над «Зенитом» в Матче ветеранов со счётом 2:1. В составе «Спартака» мячи забили Павлюченко (на 27-й минуте) и Александр Ширко (на 63-й минуте). У «Зенита» отличился Игорь Денисов (на пятой минуте).

В рамках восьмого тура РПЛ «Спартак» дома примет «Зенит». Матч пройдёт 4 сентября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев оценил шансы «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.





