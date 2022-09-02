Семененко пропустит прокаты в Санкт-Петербурге из-за травмы

Татьяна Мишина, тренер фигуриста Евгения Семененко, сообщила, что её воспитанник не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Жени не будет на прокатах, у него травма с Куршевеля. К контрольным прокатам в Москве он будет готов, пока восстанавливается, у него побаливает колено. Будем надеяться, что восстановится», — цитирует Мишину ТАСС.

Она уточнила, что серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда и чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, скорее всего, примут участие в прокатах. Тренировочные выступления сильнейших фигуристов Санкт-Петербурга пройдут на льду Академии фигурного катания 5-7 сентября.

Ранее стали известны композиции, под которые выступят в короткой и произвольной программах чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов.