Семененко пропустит прокаты в Санкт-Петербурге из-за травмы
- РИА Новости
«Жени не будет на прокатах, у него травма с Куршевеля. К контрольным прокатам в Москве он будет готов, пока восстанавливается, у него побаливает колено. Будем надеяться, что восстановится», — цитирует Мишину ТАСС.
Она уточнила, что серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда и чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, скорее всего, примут участие в прокатах. Тренировочные выступления сильнейших фигуристов Санкт-Петербурга пройдут на льду Академии фигурного катания 5-7 сентября.
Ранее стали известны композиции, под которые выступят в короткой и произвольной программах чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов.