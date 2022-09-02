Шайба Талалуева принесла победу «Спартаку» в матче КХЛ с «Амуром»
- РИА Новости
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Игра, которая прошла на арене «Мегаспорт», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Бориса Миронова.
В составе красно-белых шайбы забросили Александр Хохлачёв (на 12-й минуте), Роман Любимов (на 18-й минуте) и Илья Талалуев (на 57-й минуте). В хабаровской команде отличились Игорь Руденков (на 16-й минуте) и Эндрю Кэлоф (на 37-й минуте).
Перед матчем олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева провела символическое вбрасывание.
Ранее сообщалось, что IIHF разрешила латвийцу Николаю Елисееву выступать за «Адмирал».