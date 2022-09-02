Голевой пас Кокорина помог «Арису» разгромить «Олимпиакос»
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Игра, которая прошла в Лимасоле, завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Алексея Шпилевского.
Кокорин вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89-я минута).
31 августа «Фиорентина» официально объявила о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.
Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от выступлений Кокорина в кипрском «Арисе».