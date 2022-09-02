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Голевой пас Кокорина помог «Арису» разгромить «Олимпиакос»

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«Арис» на своём поле нанёс разгромное поражение «Олимпиакосу» в матче второго тура чемпионата Кипра по футболу.
Голевой пас Кокорина помог «Арису» разгромить «Олимпиакос»
  • Legion-Media
  • © Gribaudi/ImagePhoto

Игра, которая прошла в Лимасоле, завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Алексея Шпилевского.

Кокорин вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89-я минута).

31 августа «Фиорентина» официально объявила о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от выступлений Кокорина в кипрском «Арисе».

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