Голевой пас Кокорина помог «Арису» разгромить «Олимпиакос»

«Арис» на своём поле нанёс разгромное поражение «Олимпиакосу» в матче второго тура чемпионата Кипра по футболу.

Игра, которая прошла в Лимасоле, завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Алексея Шпилевского.

Кокорин вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89-я минута).

31 августа «Фиорентина» официально объявила о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от выступлений Кокорина в кипрском «Арисе».