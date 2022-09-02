Тарханов: если бы Захарян перешёл в «Челси», то катался бы сначала по арендам

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о сорвавшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Много писали о Захаряне: в итоге остался в «Динамо», но если бы перешёл в «Челси», то катался бы сначала по арендам. На данный момент он не готов к топ-клубу», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что футболисту стоит уезжать из российского чемпионата и быть готовым к большому числу аренд в различные лиги и страны. По его словам, это стандартная практика для топ-клубов.

По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Однако трансфер не состоялся из-за проблем с оформлением сделки.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян занял четвёртое место в рейтинге самых перспективных футболистов 2003 года рождения по версии CIES.