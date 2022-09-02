Валиева провела символическое вбрасывание перед матчем КХЛ «Спартак» — «Амур»
- РИА Новости
В «Спартаке» рассказали, почему выбрана для акции была именно Валиева.
«Сезон-2022/23 «Спартак» посвящает всем регионам нашей необъятной и красивой родины, ведь наши болельщики есть везде. И на первом матче сезона наше внимание будет уделено Татарстану и Казани, уроженкой которой и является прекрасная Камила Валиева», — пояснили в пресс-службе красно-белых.
«Спартак» принимает «Амур» на льду арены «Мегаспорт».
Ранее сообщалось, что IIHF разрешила латвийцу Николаю Елисееву выступать за «Адмирал».