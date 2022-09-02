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Валиева провела символическое вбрасывание перед матчем КХЛ «Спартак» — «Амур»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева провела символическое вбрасывание перед стартовым матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичного «Спартака» с хабаровским «Амуром» в Москве.
Валиева провела символическое вбрасывание перед матчем КХЛ «Спартак» — «Амур»
  • РИА Новости

В «Спартаке» рассказали, почему выбрана для акции была именно Валиева.

«Сезон-2022/23 «Спартак» посвящает всем регионам нашей необъятной и красивой родины, ведь наши болельщики есть везде. И на первом матче сезона наше внимание будет уделено Татарстану и Казани, уроженкой которой и является прекрасная Камила Валиева», — пояснили в пресс-службе красно-белых.

«Спартак» принимает «Амур» на льду арены «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что IIHF разрешила латвийцу Николаю Елисееву выступать за «Адмирал».

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