УЕФА оштрафовал ПСЖ, «Ювентус» и ещё шесть клубов на €172 млн за нарушение ФФП
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«Милан», «Монако», «Рома», «Бешикташ», «Интер», «Ювентус», «Марсель» и «Пари Сен Жермен» заключили мировые соглашения, по которым суммарно выплатят €172 млн, сообщает пресс-служба УЕФА.
Уточняется, что за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП) ПСЖ выплатит —€65 млн, «Рома» — €35 млн, «Интер» — €26 млн.
Анализ отчетности CFCB охватывал 2018–2022 годы.
Ранее сообщалось, что УЕФА подозревает лондонский «Арсенал» в нарушении правил финансового фэйр-плей.