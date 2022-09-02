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УЕФА оштрафовал ПСЖ, «Ювентус» и ещё шесть клубов на €172 млн за нарушение ФФП

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Палата Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение за невыполнение требования безубыточности применить дисциплинарные санкции к восьми клубам.
УЕФА оштрафовал ПСЖ, «Ювентус» и ещё шесть клубов на €172 млн за нарушение ФФП
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Милан», «Монако», «Рома», «Бешикташ», «Интер», «Ювентус», «Марсель» и «Пари Сен Жермен» заключили мировые соглашения, по которым суммарно выплатят €172 млн, сообщает пресс-служба УЕФА.

Уточняется, что за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП) ПСЖ выплатит —€65 млн, «Рома» — €35 млн, «Интер» — €26 млн.

Анализ отчетности CFCB охватывал 2018–2022 годы.

Ранее сообщалось, что УЕФА подозревает лондонский «Арсенал» в нарушении правил финансового фэйр-плей.

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