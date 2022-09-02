УЕФА оштрафовал ПСЖ, «Ювентус» и ещё шесть клубов на €172 млн за нарушение ФФП

Палата Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение за невыполнение требования безубыточности применить дисциплинарные санкции к восьми клубам.

AP

© Aurelien Morissard