Гогниев заявил, что у «Химок» начинается новая глава
- РИА Новости
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«Сейчас у «Химок» начинается новая глава. У меня большие задачи, как у тренера, и знаю, что у команды тоже. Моя основная идеология — игра в атаку, чтобы мы доминировали: будем отодвигать мяч от своих ворот и разыгрывать мяч на чужой половине поля», — приводит слова Гогниева официальный сайт команды.
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года с опцией продления.
«Химки» 31 августа уволили Николая Писарева с поста наставника команды. Под руководством тренера подмосковная команда потерпела четыре поражения подряд.
29 мая Гогниев покинул пост главного тренера «Алании».
«Химки» (семь очков) располагаются на 11-й строчке чемпионата России. Лидирует в таблице «Зенит» (17 очков).
Ранее сообщалось, что Гогниев стал новым главным тренером «Химок».